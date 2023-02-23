الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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«القاهرة الإخبارية»: سوريون هربوا من منازلهم خوفًا من هزات أرضية جديدة

جريدة الدستور

قال خليل هملو، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن سوريا تعاني بصورة كبيرة الآن من الآثار البالغة التي سببها الزلزال، حيث تهدمت أكثر من 700 مدرسة، كما تم تخصيص الأعداد الباقية من الزلزال لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم، ولهذا القطاع التعليمي أصبح يعاني بصورة غير مسبوقة في سوريا بالكامل.

زلزال سوريا 

وأكد خليل هملو، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه وصل حتى الآن لمطارات سوريا 214 طائرة مساعدات لدعم منكوبي الزلزال، والحكومة السورية بدأت في تنفيذ الخطة الثالثة من خطة الطوارئ.

هروب مواطنى سوريا 

وأضاف في حديثه أن المواطنين تركوا منازلهم وهربوا إلى الشوارع بسبب تخوفهم الكبير من وقوع هزات أرضية أخرى تقضي على حياتهم بالمنازل، مؤكداً أن مساعدات الأمم المتحدة وصلت إلى حوالي 270 شاحنة حتى الآن. 

وذكر أن المواطنين افترشوا الطرقات والحدائق وقضوا ليلتهم في سياراتهم، لأن الكثير من المباني متصدعة نتيجة الزلزال، وخوفا من هزة أخرى تضرب المباني.

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خليل هملو القاهرة الإخبارية زلزال سوريا مراسل القاهرة الاخبارية هدم منازل سوريا

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