الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الـ50 للجمعية المصرية لأمراض القلب

جريدة الدستور

نظم قسم القلب بكلية الطب بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، المؤتمر السنوى الخمسون للجمعية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات والمراكز التعليمية المصرية والعالمية، في الفترة من 20-23 من فبراير الجاري.

وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التى تستعرض أحدث الطرق والإرشادات الطبية فى مجال طب القلب، وعدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية، وتنفيذ عدد من ورش العمل والتدريب على كل التخصصات الأساسية والدقيقة في التشخيص باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم كبرى الشركات الدوائية والمستلزمات الطبية للتعرف على كل ما هو جديد في مجال طب القلب.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من الكلمات للأساتذة والخبراء المتخصصين، كما ألقى الدكتور إسلام شوقي، رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها فى تنظيم المؤتمر ودعمها الدائم لمجال طب القلب للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية فى هذا المجال.

وعلى هامش فاعليات المؤتمر، تم افتتاح "بيت القلب المصري" الذي سيتم من خلاله تنظيم أنشطة التعليم الطبى والتدريب التخصصى للأطباء ومواكبة أحدث ما توصل إليه العلم فى أمراض القلب وجراحته.

حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولى الجمعية المصرية لأمراض القلب، وعدد من الخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب. 

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