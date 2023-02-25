السبت 25 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«اللاتينية» في سبت الرماد: المسيح صلى على عتبة إتمام السرّ الفصحى

كلاوديو لوراتي
كلاوديو لوراتي

تحتفل الكنيسة اللاتينية اليوم بسبت الرماد، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها حين صلّى الرّب يسوع المسيح قبل موته، وهو على عتبة إتمام السرّ الفصحيّ، قائلًا: "يا أَبَتِ القُدُّوس اِحفَظْهم بِاسمِكَ الَّذي وَهَبتَه لي لِيَكونوا واحِداً كما نَحنُ واحِد" ، فبهذا يكون قد صلّى طالبًا أيضًا، ربّما بأسلوب مميّز، وحدة الزوجين ووحدة العائلة. كما أنّه صلّى من أجل وحدة تلاميذه، ووحدة الكنيسة؛ والحال هذه، فإن القدّيس بولس قد شبّه سرّ الكنيسة بسرّ الزواج.

هكذا فإنّ الكنيسة تولي العائلة، ليس فقط حصّة مميّزة من عنايتها، بل إنها أيضًا تعتبر سرّ الزواج مثالاً لها بطريقة ما. فمن خلال محبّتها للرّب يسوع عريسها الذي أحبّنا حتى الموت، تنظر الكنيسة بتأمّل نحو الأزواج والزوجات الذين وعدوا أن يحبّ بعضهم بعضًا طول العمر، حتى الموت. كما تعتبر الكنيسة أيضًا أنه يتحتّم عليها القيام بواجب فريد وهو حماية هذا الحبّ الزوجي أي هذه الأمانة وهذا الإخلاص وكذلك حماية جميع الخيرات التي تنجم عن هذه الأمانة من أجل كل فرد ومن أجل المجتمع.  إن العائلة هي بالضبط التي تعطي الحياة للمجتمع، فبالعائلة أساسًا، ومن خلال التربية، تتمّ بنية الجنس البشري وبنية كل إنسان في هذه الدنيا.

في الإنجيل... خاطب الابن الآب هكذا: "الكلام الذي وهبته لي قد وهبتُه لهم: وهم قبلوه ... وآمنوا أنك أنت أرسلتني ... كل ما هو لي، هو لك، وما هو لكَ، هو لي" أليس صدى هذا الحوار هو الّذي ما زال يُسمع في قلوب أناس جميع الأجيال؟ أليست هذه الكلمات هي الّتي تكوّن نسيج حياة وتاريخ كل عائلة كما كل إنسان من خلال العائلة؟... " إِنِّي أَدعو لَهم... لِمنَ وَهبتَهم لي لأَنَّهم لَكَ".

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