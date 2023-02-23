الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استعدادًا لتوزيع 4 ملايين كرتونة سلع.. تحالف العمل الأهلى يطلق أغنية «كتف فى كتف»

كرتونة سلع
كرتونة سلع

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أغنية "كتف فى كتف"، غناء الفنان أحمد سعد، ضمن فيديو ترويجي لحملات التحالف التي تسعى لترسيخ التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقال أحد المتطوعين من خلال الفيديو الترويجي: «مفيش أقوى من المصريين لما بيتجمعوا على أي حاجة، فما بالك لما بيتجمعوا عالخير، بس السنة دي لمتنا غير عشان لمتنا هدفها تجمع 4 ملايين كرتونة يوصلوا لكل المحتاجين في كل حتة في مصر، شارك بخيرك».

توقيت انطلاق التحالف الوطني

وانطلق نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، ليضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا.

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