الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو وتعتبرها رخصة رسمية لارتكاب الجرائم

نتنياهو
نتنياهو

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعقلية وعنجهية القوة التي يستخدمها جيشه في إرهاب وقتل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وإعلانه الدموي الاستفزازي بشأن استباحة وقتل المواطنين الفلسطينيين الذين يدافعون عن أنفسهم في وجه الاحتلال والاستيطان الغاشمين.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم، أن تصريحات ومواقف نتنياهو اعتراف إسرائيلي رسمي بأن المستوى السياسي في دولة الاحتلال هو الذي يتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، والتي كان آخرها مجزرة نابلس، وهي أيضا بمثابة رخصة من المستوى السياسي الإسرائيلي بتوسيع دوائر القتل خارج القانون، والإعدامات الميدانية التي راح ضحيتها أطفال ونساء وكبار في السن ومئات المواطنين الفلسطينيين العزل.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها وهشاشتها تجاه مجزرة نابلس شجعت نتنياهو على التفاخر بعنجهية القوة ومنطقها بديلا لعملية السلام ومنطقها، وهو ما يدخل ساحة الصراع والمنطقة برمتها في دوامة من العنف لا تنتهي ويصعب السيطرة عليها، مطالبة الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بإدانة تصريحات نتنياهو وتحميله المسئولية عن نتائجها وتداعياتها.

ورأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات نتنياهو تكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية في ممارسة المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع دون رادع أخلاقي أو قيمي أو سياسي، وأن سياسة الحكومة الإسرائيلية انقلاب حقيقي وتمرد على الجهود الأميركية والدولية والإقليمية المبذولة لتحقيق التهدئة، وإصرار إسرائيلي رسمي على تفجير ساحة الصراع برمتها، واستبدال التهدئة والحلول السياسية للصراع بحلول عسكرية أمنية تؤدي إلى المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا، وتغلق الباب أمام أية فرصة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو المواطنين الفلسطينيين قطاع غزة الضفة الغربية القدس الشرقية

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