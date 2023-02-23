أعداد كبيرة من المتضررين.. ماذا يحدث فى سوريا بعد الزلزال المدمر؟

لا تزال تستقبل سوريا العديد من المساعدات الإنسانية والغذائية من الدول على مدار اليوم، لمواجهة أثر الزلازل المدمرة التي وقعت منذ أسبوعين، لإنقاذ المواطنين المتضررين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تستفيد من توقف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر في الدولة التي مزقتها الحرب بعد الزلازل المدمرة.

من جانبه، أعلن خليل هملو، مراسل «القاهرة الإخبارية»، عن أنه ما زال هناك العديد من المساعدات الإنسانية تصل إلى سوريا، وكان آخرها وصول 214 طائرة خلال الساعات الماضية محملة بالمساعدات لمواجهة الزلازل، ولا تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن.

وكشف مراسل القناة عن أن نصف هذه الطائرات قادم من دولة الإمارات المتحدة، ونزلت في ثلاثة مطارات، هى: مطار دمشق الدولي، ومطار اللاذقية، ومطار حلب، موضحا أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية تقوم بمساعدة المواطنين المتضررين من الزلازل، بجانب الحكومة السورية.

أعداد المتضررين من الزلازل فاقت قدرة الحكومة السورية

ولفت إلى أن أعداد المتضررين من الزلازل فاقت قدرة الحكومة السورية على تأمين مراكز إيواء لهم حالياً، لافتاً إلى أن أغلبية هؤلاء المواطنين يقيمون في منازل الأقارب لهم والمدارس.

وعن المناطق المتضررة في شمال سوريا، قال مراسل القناة إن الوضع معقد بكثير باعتبار أن حجم الدمار في تلك المناطق أكبر، مع ارتفاع زيادة الكثافة السكانية، موضحاً أنه منذ عدة أيام بدأ اللجوء إلى الخيم لإيواء السكان، خاصة بعد الهزة الارتدادية التي حدثت الاثنين الماضي مما تسبب في هلع وذعر للمواطنين في الشمال من إمكانية إنهيار منازلهم.

زلازل جديدة تضرب سوريا

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل عن أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات.

وذكر المركز، في بيان، اليوم، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الهزات توزعت على الشكل التالي 47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدرتها بين 1.7 و3.7 درجة، 3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدرة 4 و2.1 و2.4 وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت، 4 هزات على الحدود السورية التركية بقدرة تتراوح بين 2.3 و2.9 درجة، 14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي، مشيراً إلى أن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة، مع استمرار تسجيل الهزات الضعيفة.