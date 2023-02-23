أحمد عيد: «عملة نادرة» أكثر المسلسلات ضخامة فى الإنتاج هذا الموسم

قال الفنان أحمد عيد، إن التكلفة الإنتاجية الكبيرة لمسلسله «عملة نادرة» أمر أسعده كثيرا، وتتمثل في الديكورات المتميزة وعدد الفنانين المشاركين وبقية طاقم العمل، خاصة أنه يأتي بعد غيابه عن الدراما التليفزيونية لفترة طويلة.

وأضاف عيد لـ«الدستور»، أن مسلسل «عملة نادرة» سيكون أكثر المسلسلات ضخامة في الإنتاج لهذا الموسم، ويتميز بتوفير عناصر النجاح وأبرزها مشاركته مع النجمة نيللي كريم والفنان جمال سليمان وباقي نجوم العمل بعد غيابه عن الدراما التليفزيونية لفترة.

المخرج محمد العدل

وتابع عيد أن عمله مع المخرج «ماندو العدل» هو مفاجأة العمل، إذ إنها أول تجربة مشتركة بينهما، مضيفا أن المخرج من رشحه للعمل وهى شجاعة تحسب له، وسيكون له الفضل في نجاح المسلسل بعد الله عز وجل، لرؤيته ومساعدته بتوجيهات تخدم الشخصية التي أقدمها، وهو أمر غير شائع بين المخرجين، مستطردا: «العمل معه جعلني مطمئنا لنجاح الشخصية، خاصة أنها شخصية مختلفة ولم أقدمها من قبل، ولو كنت أبحث عن شخصية أعود بها مرة أخرى للدراما، فلن تكون بنفس الشكل، أنا سعيد بالتجربة جدا وأرى أن الحظ حليفي هذا العام».

الفنان أحمد عيد

الفنانة نيللي كريم

وعن الفنانة نيللي كريم، قال عيد: «لم يسبق لنا التعاون من قبل، لكني وجدتها إنسانة متواضعة جدا وبسيطة وتجمعها علاقة محبة بين الجميع».

المنتج جمال العدل

وعن المنتج جمال العدل، قال: «علاقتي بـ جمال العدل مستمرة دائما وتجمعنا علاقة طيبة وشخصية بعيدا عن العمل، وكذلك دكتور مدحت العدل، الذي استطاع تقديم عمل متوازن وشيق ومختلف وستكون له مكانة مؤثرة في هذا الموسم».