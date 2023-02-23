الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: افتتاح أعمال اللجنة التنفيذية للبرلمان العربي بالعراق

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، استمرار العراق لتقديم المساعدات الإنسانية وتضامنه مع سوريا والمساهمة من أجل التخفيف من آثار كارثة الزلزال والاستجابة السريعة لمساعدة المتضررين، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وقالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن المؤتمر هذا العام بعنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته"، برعاية الاتحاد البرلمان العربي، والذي سيعقد على مدار يومين على التوالي.

وذكرت مراسلة القناة، أنه بالفعل انطلقت اليوم الجلسات والأعمال التشاورية للمؤتمر، لافتة إلى أن جدول أعمال المؤتمر تتبني تقارير رئيس الاتحاد عن نشاط اللجنة التنفيذية لآخر نسختين من المؤتمر الدولي.

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