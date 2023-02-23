الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

21 مايو.. الحكم على 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

حجزت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الخميس، محاكمة 17 متهمًا، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لجلسة 21 مايو للحكم.

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة 17 أخبار كاذبة لقاهرة الجديدة

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