الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات للنظافة ودهان البلدورات وتجميل الكورنيش ببني مزار بالمنيا (صور)

شفط الأتربة من شوارع
شفط الأتربة من شوارع بني مزار بالمكنسة الآلية

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، من حملات التجميل والنظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع المدينة وكورنيش النيل، والقرى التابعة لها وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا و الدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ.

وشهد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، بدء تشغيل المكنسة الآلية لشفط الأتربة من الشوارع والتي تم ضمها حديثا الى معدات الوحدة المحلية ببني مزار لرفع كفاءة منظومة النظافة، الى جانب متابعة أعمال تطوير وتجميل الكورنيش ودهان البلدورات، كما قام حي شرق بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات حفاظا على البيئة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن عيد السيد محمد رئيس مجلس شلقام، يرافقه  سكرتير الوحدة ومسؤول الإشغالات، ومسؤول شؤون البيئة بمتابعة تسوية الشوارع بالجليدر، بقرية اعطو وطريق اعطو شلقام وقرية شلقام لرفع كفاءة الطريق وتحسين حركة السير إلى جانب القيام بأعمال النظافة، ورفع المخلفات بقرية شلقام وطريق المحيط وطريق اعطو وقرية أبو العباس.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه بالتعاون بين الوحدة المحلية بالحسينية والوحدة المحلية بأبو جرج و بحضور سعد اسحق رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج و فرج فتحي رئيس الوحدة المحلية بالحسينية، تم إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف بالبلوك على حرم مجرى مائي بمتوشلح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأشار رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية القيس، قامت بإعادة تشغيل معرض أهلا رمضان بعد نقله لمقره الجديد، حيث يضم المعرض السلع والمواد الغذائية الأساسية وباقي المنتجات والتي تباع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق العادية، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين، مشيرا إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن المعارض التي تم افتتاحها بمدينة بني مزار والقرى التابعة لها.

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شفط الأتربة بالمكنسة الآلية شوارع بني مزار بالمنيا دهان البلدورات وتجميل الكورنيش إعادة فتح معرض أهلا رمضان بقرية القيس عماد حسن رئيس مركز بني مزار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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