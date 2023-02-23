عضو بـ«صحة الشيوخ» يطالب بتطبيق إجراءات السلامة الصحية على الدواجن المستوردة

أكد النائب الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة خلال اجتماعها الأخير، عزمها حل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، من خلال ضخ المزيد أو الاستيراد لفترة مؤقتة من الخارج، يسهم في سد هذه الفجوة بشكل كبير ويخفف عن كاهل محدودي الدخل.

وشدد «البدري» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، على ضرورة اتباع طرق صحية وسليمة في تخزين اللحوم خاصة الدواجن، من خلال استخدام أساليب صحية وعلمية تمنع نمو البكتريا والفيروسات عليها حفاظا على صحة المواطنين، مضيفا«انصح بتتاول اللحوم الصحيحة في مدة لا تتعدي الشهرين لضمان اقصى استفادة وقيمة غذائية منها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بشراء مستلزماتهم من السلع الأساسية من خلال معارض «أهلا رمضان» لافتا إلى أن هناك نحو ٣٤١ معرضا حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا اأن مقاطعة التجار الجشعين ضرورة حتمية للقضاء على ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الأسعار في معارض أهلا رمضان في متناول كل المواطنين.