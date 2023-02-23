الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: منصة «حوار» مبادرة جيدة لإشراك المواطن في صناعة القرار

النائب محمد عريبي
النائب محمد عريبي

أشاد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب "مستقبل وطن"، بإعلان مجلس الوزراء تدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية.

وقال عريبي، إنها فرصة جيدة ومبادرة إيجابية لتوسيع نطاق مشاركة المواطنين بالآراء والمقترحات مع الحكومة من أجل تحسين الأداء في كل القطاعات، وتوفير أكبر كم من الرؤى والحلول تجاه القضايا المحلية المختلفة والتي تكون محل اهتمام من الجميع.

وأضاف في بيان له اليوم الخميس، أن عملية صنع القرار مسؤولية مشتركة بين القيادة السياسية والحكومة والمواطن، فضلا عن أن الأخير يعتبر المقياس الحقيقي لأي مشكلة أو أزمة نواجهها، والاستماع إليه سيكون له صدى كبير في تعريف الحكومة نتيجة اي قرار أو تداعيات لأي أزمة بشكل مسبق ومن ثم سرعة التعامل معها، لأن المواطن هو الذي يتأثر حقيقة بأى قرارات سواء سلبية او إيجابية.

وأكد عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن هذه المنصة، ستسهم في تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين، وتوفير قناة اتصال مباشرة بين الحكومة والمواطنين تضمن الاستفادة من الآراء ووجهات النظر للنهوض بالأداء، فضلًا عن استمرارية عمل استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، بما يضمن ضمان صحة القرارات المتبعة والتأكد من أن الجميع مشارك في الوصول إليها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى خلال الاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق مفهوم التنمية المستدامة إلى الاستفادة من المواطن المصري بأقصى درجة، من خلال إشراكه في كل القضايا وتعريفه بكل المعلومات الصحيحة، مما سيسهم في تنوير أكثر للرأي العام ويكون لدى الجميع الصورة الكاملة، من خلال طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين وذوي الشأن، لإعداد توصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. 

النائب محمد عريبي بحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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