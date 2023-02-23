المشدد والغرامة لعصابة مخدرات في أسيوط

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة والحبس 3 أشهر لحيازتهم أسلحة بيضاء بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة وأسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط بقيام كلا من "أ. م" عامل ، و"م. ن" عامل، يقيمان بقرية العصارة، و"ع. ح" حاصل على دبلوم مقيم الوليدية حي شرق أسيوط، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم والاتجار في المواد المخدرة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط عن قيام المتهمين في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين، الشابو، الحشيش" وكذلك الأسلحة والذخائر بوصة الجملة ونصف الجملة متخذين من قريتهم والقرى المجاورة لهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ودلت تحريات الرائد عدنان أبوعقرب مفتش مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط أن المتهمون يحوزون ويحرزون كمية من تلك المواد المخدرة استعدادا لتسليمها إلى تجار تجزئة مستخدمين في ذلك وسائل النقل والمواصلات المختلفة منها دراجات نارية بدون لوحات.