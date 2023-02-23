الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

توك شو

مدرب منتخب الشباب السابق: اللاعب الدولي لا بد أن يكون لديه المهارات

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

علق الكابتن محمد الصيفي، مدرب منتخب مصر للشباب السابق، على هزيمة منتخب مصر للشباب أمام نظيره النيجيري، بهدف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة في مصر.

وقال “الصيفي” خلال لقائه على فضائية dmc، إن اللاعبين الدوليين لا بد أن يقتنصوا الفرص لتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أن اللاعب الدولي لا بد أن يكون لديه المهارات ويسجل الهدف من ربع فرصة.

وأضاف مدرب منتخب مصر للشباب السابق، أن لاعبي منتخب مصر للشباب يفتقدون الروح الجماعية في الملعب، وذلك يؤدي للأداء الفردي، ما يعكس حالة من عدم الانسجام، موضحاً أنه على سبيل المثال فاللاعب رأفت خليل يعتبر ضمن اللاعبين المميزين، لكن نهايات لعبه لا تؤدي النتائج "الفينش غير مميز".

وأكد، أن تواجد الجمهور بشكل مكثف يساعد على إظهار موهبة اللاعب، لكنه للأسف أحيانا يمثل ضغطا على اللاعب، لافتا أن الاستحواذ لم يستمر حتى نهاية المباراة ولا في تحقيق الأهداف بشكل فعلي، مع فقد أكثر من فرصة.

وانتهت مباراة منتخب مصر للشباب أمام منتخب نيجيريا بخسارة الفراعنة بهدف مقابل لا شيء، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة المقامة في مصر.

هدف فوز منتخب نيجيريا باللقاء جاء في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب سولمون أجبالاكا، والذي حول كرة ركنية برأسية مميزة لتسكن شباك مصطفى مخلوف حارس مرمى الفراعنة.

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