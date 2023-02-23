عربية النواب: مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأوزبكستاني حققت أهدافها

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضياييف كانت ناجحة وحققت جميع أهدافها لدعم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيداً بتطابق وجهتى نظر البلدين تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وثمن "أباظة"، فى بيان أصدره اليوم، الاتفاق على سرعة عقد اللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، ووضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين موضع التنفيذ مؤكدا أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي بين البلدين في مجال مكافحة التطرف.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بتأكيد الرئيس السيسى على تقديره لدور الأزهر المعتدل والمتوازن في نشر التعاليم الإسلامية السمحة واستقبال الطلاب من أوزبكستان للدراسة به وأن زيارة رئيس أوزبكستان إلى مصر جاءت لاستكمال المباحثات والعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات في مجالات مختلفة خاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والسياحة وأهمية زيادة الميزان التجاري بين البلدين واستمرار التعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية وتوجيهه الشكر والتقدير لأوزبكستان لدعمها مصر في الحصول على صفة المراقب في منظمة شينغهاي.

وفي السياق ذاته أشاد وكيل عربية النواب، بتأكيد الجانبين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأهمية إيجاد حل سياسي للنزاع الروسي الأوكراني لما له من تأثيرات على العالم كله معتبراً تأكيد رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف على وجود توافق كبير مع مصر في العديد من القضايا وسبل حلها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وأن أوزبكستان لديها تقارب كبير في مجال التعاون السياسي مع مصر فيما يخص العديد من القضايا في المنطقة من بينها القضية الفلسطينية والنزاع الراهن بين روسيا وأوكرانيا بمثابة دليل قاطع على تطابق وجهتى نظر البلدين حول هذه القضايا .

وكان "ميرضياييف" قد أوضح أنه تم الاتفاق مع الرئيس السيسي خلال المباحثات الثنائية بينهما على تعزيز التعاون والتنسيق الشامل بين البلدين في المجالات السياسية واللوجستية والصناعية، خاصة في مجال مكافحة الفساد بما يصب في مصلحة البلدين، معربًا عن استعداد بلاده لإتاحة كافة الظروف والإمكانيات من أجل تنفيذ جميع المشاريع ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين، منوها إلى أن بلاده لديها اتفاق كبير مع مصر حول أهمية مواصلة العمل والتعاون بشكل فعال خاصة خلال الفترة الحالية التي وصفها بـ"غير مستقرة والمهددة" في جميع دول العالم.