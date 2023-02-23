الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

محمد سلطان: تاريخ مصر والسعودية يشهد على الترابط بين الدولتين

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

شدد النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، على العلاقات الأخوية التى تربط بين شعبى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا أنها ضاربة فى أعماق التاريخ ويشهد بها القاصي والداني.

وتقدم سلطان، بالتهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن تاريخ مصر والسعودية الثقافي والتاريخي والعسكري يشهد على الترابط بين الدولتين ولن يتزعزع ذلك الارتباط مهما حاول البعض إحداث الوقيعة. 

وأضاف سلطان، أن هناك عمق في العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

العلاقات المصرية السعودية المملكة العربية السعودية النائب محمد سلطان جمهورية مصر العربية خادم الحرمين الشريفين مجلس النواب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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