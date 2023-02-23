الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 19.1% ارتفاعًا فى التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 11 شهرًا

صادرات
صادرات

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل  7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.1%. 

وسجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.3 مليار دولار خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022 مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022
1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 228.9 مليون دولار.
2. فواكه بقيمة 196 مليون دولار.
3. حديد وصلب بقيمة 179.4 مليون دولار.
4. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 149.7 مليون دولار.
5. خضر ونباتات بقيمة 144.3 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ11 شهرًا الأولى من عام 2022.
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.6 مليار دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.7 مليار دولار.
3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 258.4 مليون دولار.
4. ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 157.7 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 53 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17%، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجاري السعودية الصادرات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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