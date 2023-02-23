الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع أسعار البترول بنسبة 3.92% خلال تعاملات الأسبوع

النفط
النفط

كشفت تقارير دولية عن تراجع أسعار البترول بنسبة 3.92% خلال هذا الأسبوع. 

وسجلت خسائر في كل جلسة من جلسات الأسبوع، باستثناء جلسة الاثنين، لتستقر عند 83.00 دولارًا للبرميل. 

وجاءت الخسائر بالتزامن مع ارتفاع مستويات المخزون الأمريكي، مما أدي إلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع معدل الطلب. 

وأظهرت البيانات يوم الثلاثاء تراكمًا في مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 10.5 مليون برميل (أي أكبر بكثير من الزيادة المقدرة لها بنحو 1.2 مليون برميل) خلال الأسبوع المنتهي في 10 فبراير، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي (API) يوم الثلاثاء. 

علاوة على ذلك، أكد التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة في يوم الأربعاء عن تسجيل مستوى قياسي جديد في المخزونات الأمريكية بلغ إجماليها 16.3 مليون برميل لنفس الأسبوع المنتهي في 10 فبراير (وهو أعلى بكثير من المستوى المتوقع البالغ 1.17 مليون برميل).

وفي آسيا، انخفض كل من مؤشر شنغهاي المركب الصيني ومؤشر شنغهاي شينزن Shanghai Shenzhen بنسبة 1.12% و1.75% بالترتيب، ليسجلا أسوأ أداء أسبوعي لهما في عام 2023 حتى الآن. وفي هونج كونج، خسر مؤشر هانج سنج Hang Seng بنسبة 2.22% وخسر مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية بنسبة 2.40%. 

بينما تفوقت أسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية على أسهم الأسواق الناشئة الأخرى، حيث قام الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، بتهدئة مخاوف الأسواق تجاه احتمالية حدوث خلاف مع البنك المركزي للبلاد وكذلك جاءت مكاسب أسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية على خلفية زيادة أسعار بعض أهم الصادرات الرئيسية للبلاد بما في ذلك أسعار النحاس (+2.29%) والحديد (+0.63%) وكذلك البن (+0.49%). كما ارتفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM بنسبة 2.37%. ومن الجدير بالذكر،  استأنفت تركية التداول ببورصة إسطنبول يوم الأربعاء بعد إغلاقها لخمسة أيام. وأنهى مؤشر بورصة إسطنبول 100 تداولات الأسبوع مرتفعًا بنسبة 11.57%، وهو أفضل أداء أسبوعي له منذ شهر أكتوبر 2022، حيث جاء ارتفاعه مدعومًا بتدخل من الصندوق السيادي التركي عن طريق شراء الأسهم  لحماية السوق من الانهيار.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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