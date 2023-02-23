الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تكريم الفائزين بمهرجان الكرازة.. أبرز فعاليات «الأرثوذكسية» بالتزامن مع الصوم الكبير

كنيسة
كنيسة

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال الفترة الحالية، عددًا من الفعاليات والأنشطة، وذلك بالتزامن مع بدء الصوم الكبير والذي يستمر لمدة 55 يومًا.

- تكريم الفائزين بمهرجان الكرازة بشرق المنيا

احتفلت إيبارشية شرق المنيا، أمس، بالفائزين في مهرجان الكرازة من أبناء الإيبارشية، ووزع الأنبا فام أسقف الإيبارشية، الهدايا على الفائزين الذي وصل عددهم إلى 672 من الفائزين، على مستوى الإيبارشية من 6 كنائس من الإيبارشية.

- ختام دورة لغة وإعداد قادة بإيبارشية بورسعيد

ونظمت نظمت مطرانية بورسعيد، حفل تخريج المتدربين الحاصلين على دورة اللغة الإنجليزية وإعداد القادة، والتي أُقيمت بالتعاون مع جمعية "صوت شباب مصر"، في مسرح كنيسة الشهيد فيلوباتير والقديسة دميانة ببورسعيد، بحضور نيافة الأنبا تادرس مطران الإيبارشية.

شهد الحفل عدد من قيادات الجمعية، كما تضمن فقرة اسكتش مسرحي باللغة الإنجليزية، وفقرة إلقاء شعر، وكلمات شكر وتعريف بنشاط الجمعية وتفاعل المتدربين بالكنائس المشاركة.

واختتم اللقاء بكلمة ألقاها نيافة الأنبا تادرس عن قيمة تطوير الذات والتعليم المستمر سواء للغات المختلفة أو المهارات المطلوبة في سوق العمل، كما أثنى على التعاون المجتمعي المشترك بين أطياف المجتمع المختلفة.

هذا وتم تكريم الحضور وتوزيع الدروع والهدايا التذكارية على المشاركين في الدورة التدريبية.

- مشاركة الكنيسة في احتفال سفارة اليابان باليوم الوطني

وعلى صعيد آخر، شارك  الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، بتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني، في الحفل الذي أقامته سفارة اليابان بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني لليابان وعيد ميلاد  الإمبراطور الياباني ناروهيتو، بحضور سفير اليابان والسيدة حرمه وسفراء عدد من الدول وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وأعرب السفير الياباني في مصر أوكا هيروشي عن تقديره للكنيسة القبطية  ولقداسة البابا تواضروس الثاني.

اسقف الايبارشية الأنبا فام أسقف الإيبارشية البابا تواضروس البابا تواضروس ا البا البابا تواضروس الثان الهدايا التذكارية

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