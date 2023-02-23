مجلة دولية: مصر تحقق طفرة فى عدد السياحة الوافدة

أبرزت مجلة "ترافل أند تور وورلد" العالمية المتخصصة في أخبار السفر، إشادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدور الحكومة المصرية في المحافظة على المواقع السياحية والأثرية وترميمها وزيادة معدلات التوافد السياحي في البلاد.

وأشارت المجلة إلى استقبال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ليزلي ريد، مديرة مهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر ، إلى جانب وفدها الحاضرين ، لبحث التعاون في مجالات السياحة والآثار.



وأشاد الوزير عيسى بالعمل الجاد الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع مصر في العديد من المشاريع التوسعية في السياحة والمحافظة على الآثار والتقاليد وزيادة كفاءة السياحة والأماكن الأثرية ورعايتها.



كما تحدث الوزير خلال المؤتمر عن الخطة القومية للتوسع السياحي في مصر. وقال إنه من خلال هذه الاستراتيجية ، تهدف الوزارة المصرية إلى تحقيق طفرة في عدد السياحة الوافدة إلى مصر بمعدلات تنمية تتراوح من 25٪ إلى 30٪ سنويًا.



وقيّمت ريد أعمال الوكالة خلال الأيام المقبلة في مجالات السياحة والآثار. كما أعربت ريد عن امتنانها للتقدم والعمل الجاد الذي تقوم به الحكومة المصرية ، معربة عن إعجابها بالدور الذي تلعبه وزارة السياحة والآثار في زيادة فعالية الزائرين والأماكن الأثرية والمجتمعات المجاورة والارتقاء بها.



وطوال المؤتمر، تمت مناقشة المهام الحالية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومصر فيما يتعلق بالسياحة والآثار.

كما تضمنت المناقشة التنمية المستدامة في السياحة ، إلى جانب تنظيم ورش عمل في ثمانية مواقع أثرية في القاهرة والأقصر ، من أجل زيادة كفاءة المناطق المجاورة لهذه الأماكن الأثرية.