الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: سنعزز اهتمامنا بالنووى وسننشر صواريخ عابرة للقارات

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل إيلاء اهتمام متزايد لتعزيز قواتها النووية، وستبدأ عمليات تسليم جماعية لصواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر.

وفي خطاب بمناسبة عطلة المدافع عن الوطن، قال بوتين أيضًا إن روسيا ستواصل تجهيز قواتها المسلحة بمعدات متطورة.

أدلى بوتين بتصريحاته بعد يومين من إعلان أن روسيا ستعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية متبقية للحد من التسليح مع واشنطن، وتحد المعاهدة من نشر الرؤوس الحربية النووية لكلا البلدين.

وقال بوتين إنه للمرة الأولى سيتم نشر صواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز سارمات، وهو سلاح قادر على حمل رؤوس حربية نووية متعددة، هذا العام.

وأضاف: "سنواصل الإنتاج الضخم لأنظمة كينزال الجوية الفرط صوتية، وسنبدأ توفير إمدادات ضخمة من صواريخ زيركون الفرط صوتية التي تطلق من البحر".

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