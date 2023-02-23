الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: الفساد ينخر فى البلاد كالسرطان

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن "الفساد ينخر في البلاد كالسرطان" معتبرا أن "مشاكل الشعب الحقيقية تتمثل في البؤس والفقر والتهميش".

جاء ذلك في كلمة لسعيد خلال زيارته، الأربعاء، مركز التكوين المهني والشركة التونسية للصناعات الصيدلية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق ما نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بفيسبوك.

ولفت سعيد إلى أن "هناك مجرمين يقفون وراء إهدار أدوية بملايين الدينارات انتهت تواريخ صلاحيتها وتونس تريد التخلص من هؤلاء المجرمين".

وشدد على "ضرورة محاسبة الجميع على قدم المساواة وعلى القضاة تطبيق القانون".

ومنذ 11 فبراير الجاري، بدأت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.

وبعد ثلاثة أيام، اتهم الرئيس التونسي بعض الموقوفين مؤخرا بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وفي كلمته خلال الزيارة، قال سعيد إن "الفساد ينخر في البلاد كالسرطان ويتحدثون عن الخلاص والحوار فمع من الحوار؟ في حين تتمثل مشاكل الشعب التونسي الحقيقية في البؤس والفقر والتّهميش"، وفق تعبيره.

وجاءت زيارة سعيد إلى مركز التكوين المهني قبيل إقالة وزير التشغيل نصر الدين النصيبي في وقت سابق الأربعاء.
وذكر سعيد أن "هناك إرادة إلى تعطيل أي مشروع وإهدار أموال الشعب" في إشارة إلى مركز التكوين الذي تعطلت أشغاله.

ومقابل تشديد الرئيس التونسي مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو 2021 ما أحدث انقساما حادا في البلاد. 

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وائل لطفي

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