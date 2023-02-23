الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: روسيا تواصل تزويد قواتها بالمعدات المتطورة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستستمر في تزويد قواتها بمعدات متطورة.


وقال بوتين في خطاب بمناسبة يوم "حماة الوطن": "سنواصل تزويد قواتنا بمعدات متطورة، بما في ذلك أنظمة الضربات الجديدة ومعدات الاستطلاع والاتصالات والطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية".


وأضاف: "تزيد صناعتنا بسرعة من إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية وتستعد للإنتاج الضخم لنماذج متقدمة من المعدات للجيش والبحرية، فضلا عن قوات الفضاء الجوي".


ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: "أود أن أوجه خالص التهنئة للعسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
 

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