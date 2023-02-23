تفاصيل الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان بعد إصابتها بضمور العضلات

كشفت عصمت منصور، لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال، تفاصيل الحالة الصحية للبطلة نهلة رمضان، بطلة منتخب مصر لرفع الأثقال.

قالت عصمت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "نهلة حاليا في المستشفى، منذ 15 يومًا"، لافتة إلى أنها تعاني من نزيف من الفم منذ 7 سنوات، لكن فجأة تدهورت الحالة، توقف ذراعيها وساقيها عن الحركة، وننتظر تقريرا للتشخيص النهائي لإصابة نهلة رمضان.

وأشارت إلى أن نهلة تعاني من ضمور في العضلات، وهو ما تسبب في شلل الحركة في الفترة الأخيرة، وتخضع الآن لعلاج في المستشفى.

ما الذي تحتاجه نهلة رمضان؟

قالت عصمت إن نهلة حققت إنجازات رياضية للدولة، من الممكن أنها لا تحب الحديث أو الأضواء، لكن بعد تدخل وزير الرياضة، تنتظر اهتمام الدولة بمسألة مرضها، وقبل كل شيء تتمنى من الله أن يتم شفاؤها على خير.

وأكدت أن كل الرياضيين والأبطال والأشخاص العاديين منذ علموا بخبر مرضها لا يكفون عن الاتصال والاطمئنان عليها.