الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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لجنة تحكيم العزف الموسيقى ببرنامج «الدوم» تختار 6 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة

الدوم
الدوم

اختارت لجنة تحكيم العزف الموسيقى بالموسم الثاني من برنامج الدوم، والتي تشكلت من الفنان طارق فؤاد، والفنان يحيى الموجى، والفنان سعيد الأرتيست، والفنان ماجد سرور، والفنان نبيل برجاس، 6 متسابقين للتصعيد فى المرحلة القادمة من البرنامج، ثلاثة من آلة القانون، وهم، أحمد عمر مصطفى، على الخضيرى، تقى جلال، ومن آلة الناى اختارت: عمر القلينى، ماريو ممدوح، عبد الرحمن سعيد. 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدمًا من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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