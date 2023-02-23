لجنة تحكيم «الدوم» تشيد بموهبة المتسابق عبدالرحمن سعيد فى عزف الناى

قدم متسابق الدوم عبدالرحمن سعيد، خلال مسابقة العزف الموسيقى بالموسم الثاني من الدوم، مقطوعة موسيقية على آلة الناي.

وسأل عازف الناي الكبير نبيل برجاس عضو لجنة التحكيم، سؤالا قائلا: "إنت عامل ثقوب إضافية في الناي، ليجيب، عبدالرحمن سعيد: "لا..هو نفسه الناي القديم"، ليشيد بعزفه برجاس: "أحسنت جدًا جداً وبرافو عليك"

وأشاد الفنان طارق فؤاد بموهبة المتسابق: "عازف كبير وسيكون لك مستقبل كبير".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.