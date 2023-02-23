الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عازف الناى نبيل برجاس لمتسابق «الدوم» بيتر رمانى: «عندك تكنيك حلو»

المتسابق بيتر روماني
المتسابق بيتر روماني

قدم المتسابق بيتر روماني، خلال مسابقة العزف الموسيقى بالموسم الثاني من «الدوم»، مقطوعة موسيقية على آلة الناي.

 وأشاد بعزفه، عازف الناي الكبير نبيل برجاس عضو لجنة التحكيم، موجهُا بعض التعقيبات: "فيه بعض الأشياء الفنية التي يجب مراعاتها، وتفاصيل في الأغنية، لكن عندك تكتيك حلو".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعُا وتنوعُا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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