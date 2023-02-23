عمره أكثر من 5 آلاف عام.. تقرير برنامج الدوم عن آلة الناى الموسيقية

عرض يرنامج الدوم، المذاع عبر فضائية dmc، تقرير عن أشهر الألات الموسيقية وهي الناي.

وأوضح التقرير أن الناي من الآلات الموسيقية التي تؤثر في من يسمعونها، حيث تستطيع أن تلمس مشاعر مستمعيها جميعاً، كما أن لديها قدرة غربية عن التعبير عما يدور بداخل كل إنسان فينا، وكأنها قريبة منا جميعاُ، حيث نشعر بأنها تحدثنا كلنا، بصوتها المؤثر.

وأشار التقرير إلى أن الناي من أهم الآلات الموسيقية في التخت الشرقي، لافتاً إلى أن تاريخ الناي عمره أكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد، عندما استخدمه المصري القديم في التراتيل والمناسبات الدينية، كما أن الناي انتشر في مختلف الحضارات القديمة.

مر الناي بمراحل كثيرة عندما وصل إلى الشكل النهائي لما هو عليه الآن، وهي آلة يتم تصنيعها من خشب الخيزران، ويكون بها 8 ثقوب، ومن أشهر عازفي الناي في مصر سيد سالم. ابن محافظة أسوان، والذي كان من الأعضاء الأساسيين في فرقة كوكب الشرق أم كلثوم، بسبب موهبته العبقرية التي جعلته من أهم عازفي الناي في مصر في القرن العشرين.