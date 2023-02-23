الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تأهل 3 متسابقين فى فئة الرسم والتصوير والنحت للتصفيات نصف النهائية بـ«الدوم»

نادين عبدالحليم
نادين عبدالحليم

تأهل 3 متسابقين في مسابقة الرسم والتصوير والنحت، من مرحلة تجارب الأداء الكامل، إلى لمرحلة التصفيات النصف نهائية من برنامج "الدوم".

وأسماء هؤلاء المتسابقين هي: 

فئة الرسم والتصوير

نادين عبدالحليم، عن لوحة cracked childhood.

نادين نور الدين

محمد عصام الدين.. عن لوحة "المترو "

محمد عصام الدين

فئة النحت

 إسراء حاتم، عن منحوتة الهدد الراقص.

إسراء حاتم

يذكر أن لجنة تحكيم لفئة الفن التشكيلي، مكونة من  من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنانة التشكيلية.

 "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

الرسم والتصوير الدوم متسابقين النصف نهائية نادين عبدالحليم محمد عصام الدين إسراء حاتم

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وائل لطفي

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