مدحت العدل مؤلف «عُملة نادرة» يكشف ملامح السيناريو المستوحى من أحداث واقعية

أوضح الدكتور مدحت العدل، مؤلف مسلسل عُملة نادرة، ملامح سيناريو المسلسل المستوحى من أحداث واقعية، قائلاً:"إن مسلسل عملة نادرة هو أول مسلسل أكتبه منذ 6 سنوات، حيث كان آخر مسلسل كتبته كان الأعلى سعر".

وأضاف العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أول مسلسل صعيدي أكتبه، لافتا إلى أن الصعيد مادة خصبة لما يمكن تسميته بـ"الواقعية السحرية"، ليعقب الحسيني:"أن هذه واقعية سحرية مختلفة عن الواقعية السحرية الخاصة بأمريكا اللاتينية".

وأوضح العدل، أن الواقعية السحرية المصرية تختلف عن الواقعية السحرية الخاصة بأمريكا اللاتينية، حيث تتخيل بأن هذه الأحداث قد لا يمكن أن تحدث لكنها تحدث.

وأشار إلى أن الصعيد مادة غنية بهذه الأشياء، كما أن مشاعر الصعايدة مشاعر بكر وخام وقوية في الحب والكراهية والحسد وفي الثأر، معقبا:"هذه حكاية بعض الناس وليس كل الناس".