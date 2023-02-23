متسابق يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بلوحة تعبر عن الهوية المصرية

أبهر المتسابق مؤمن جمال، من الجيزة، لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة خطوط الزمان الخريفية.

وعلق على اللوحة قائلًا: "ابتكرت الطريقة دي وطورت من ذاتي بوضع المسامير وتشبيكها بخيوط رفيعه خدت شهرين بأربع ساعات يوميًا".

وعبر الدكتور أشرف رضا عن سعادته: "أن معجب بصبرك على العمل إزاي بتلاقي الوقت والصبر بعد الرسم تبدأ توصل الخيوط والمسامير".

مؤمن جمال

وعلق المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم": "لوحاتي كلها من الخيوط والمسامير، واخترت اللوحة دي عشان تعبر عن الهوية المصرية والفلاح المصري".

مؤمن جمال

"الدوم"

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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