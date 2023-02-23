بالأسماء.. إصابة 18 سيدة فى انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

أصيبت 18 سيدة إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب انفجار الإطار الخلفي أمام مصنع تدوير المخلفات، بزمام مركز ملوي، جنوب المنيا وتم نقلهن لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب السيارة رقم 6781 ن ا د، ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مصنع تدوير المخلفات، بمدخل مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة، مما أسفر عن إصابة 18 سيدة وهن: سحر محمد حسن 33 عامًا، حنان محمد جمعة 32 عامًا، فاطمة نجاح محمود 39 عامًا، نادية فوزي كامل 38 عامًا، صفية إسماعيل محمد 44 عامًا، سامية فتحي هاشم 45 عامًا، نعمة ممدوح إسماعيل 29 عامًا، ملك عمرو حسن 14 عامًا، هبة عبدالستار جاد الكريم 23 عامًا، فاطمة عزت علي 30 عامًا، عفاف سيد محمد 27 عامًا، آية محمد عبدالكريم 24 عامًا، شيماء صلاح الدين أحمد 22 عامًا، شقيقتها عصمت 36 عامًا، بدرية فتحي فرغلي 50 عامًا، نادية أحمد علي 37 عامًا، بدرية أحمد فهمي 30 عامًا، ملك طه عبدالرازق 14 عامًا.

والمصابات يقمن في مركز ملوي، وجرى نقلهن إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج ونزيف داخلي، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتم التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.