الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير خارجية أوكرانيا: لا خيار لنا سوى مواصلة النضال من أجل البقاء

دميترو أيفانوفيج
دميترو أيفانوفيج كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني

قال دميترو أيفانوفيج كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إنه مر عام على العدوان الشامل الذي شنته روسيا على أوكرانيا، مشيرًا إلى أنه قبل عام كانت هناك قوى روسية ضخمة تستعد لتوجيه ضربة مدمرة لأوكرانيا لمحوها من على سطح الأرض.

أوكرانيا مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أن الأخيرة مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس ورأى الشعب أن يدافع عن نفسه وحياته في وقف المعتدي وهو أقوى منهم بكثير وتم إخراجه من نصف المناطق التي احتلها بأوكرانيا. 

وتابع وزير الخارجية الأوكراني، أنه لا يغرنّ أحد دعوات روسيا الواهية للتفاوض والحالة على الجبهات المختلفة تؤكد أن روسيا تبحث عن الحرب وليس السلام وتواصل ضرب البنى التحتية بوابل من الصواريخ والطائرات دون طيار المصنوعة في روسيا.

وأكد أنه لا خيار لأوكرانيا سوى مواصلة النضال من أجل البقاء، والعالم شهد فظائع يرتكبها الروس من قتل المدنيين والنهب والاغتصاب والقصف الذي لا يميز بين عسكري ومدني والنقل القسري لآلاف من الأوكرانيين لتبنيهم في إيطاليا وكل هذا شكل إبادة جماعية، موضحًا أن التسليم واليأس يعني الاستسلام.

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