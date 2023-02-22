الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يسرا: مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» كوميدى وخفيف

يسرا
يسرا

كشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد "1000 حمد الله ع السلامة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الأربعاء،أصبت بدور برد شديد منذ 6 أيام، وأخذت علاجًا والحمد لله أتحسن ببطء، وسعيدة بمسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" الذى سيعرض فى رمضان، فهو كوميدي وخفيف وبه حجم كبير من الهزار والضحك.

وأضافت :"حبيت المسلسل لأن الناس تريد أن تضحك وتكون سعيدة، ولأننا ولاد نكتة وبنحب الضحك".

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن تجربة "عنبة" جميلة، والفنانة "شيماء" ست محصلتش، و"مايان" بنوتي من أيام فيلم "حرب كرموز"، ولذا العمل سيخرج بشكل رائع.

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