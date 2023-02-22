حسن عابد: البطولة العربية لأندية الطائرة حققت أهدافها

أعرب حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، مدير البطولة العربية للأندية عن سعادته الكبيرة للمستوى المميز الذي ظهر عليه عدد كبير من الأندية المشاركة في البطولة العربية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

وأشاد عابد بالروح العالية والالتزام الذي ظهر على جميع الوفود المشاركة بالبطولة رغم سخونة المنافسة، لكن لم تشهد الأيام الماضية أى خروج عن النص وهناك تعاون من جانب جميع الأندية المشاركة التى وصل عددهم إلى 12 ناديًا.

وقال عابد، خلال تصريحاته إعلامية، الأربعاء، إن البطولة حققت العديد من أهدافها أهمها التجمع العربي على أرض مصر في حضور د.عبدالهادي الشبيب الذي يحرص على متابعة منافسات البطولة بشكل يومي.

وكشف أنه تحدث اليوم مع د. عبدالهادي الشبيب ولمس مدى سعادته بوجوده في مصر ومساهمته مع الاتحاد المصري في تنظيم البطولة العربية، موضحًا خلال حديثه مع حسن عابد أنه يشعر بالمحبة والأخوة أثناء وجوده في بلاده الثاني مصر.

وأشاد المدير التنفيذي للاتحاد بالمجهود الكبير لمجلس الإدارة، برئاسة المهندس ياسر قمر وعمرو مخلوف أمين الصندوق ورئيس اللجنة العليا للبطولة، مؤكدا أن الاتحاد نجح في مهمته رغم الظروف الصعبة التى واجهت الاتحاد قبل استضافة البطولة.

ووجه حسن عابد الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للرياضة بشكل عام وللكرة الطائرة بشكل خاص.