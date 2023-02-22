الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول: تعادل سلبي بين إنتر وبورتو في ثمن نهائي أبطال أوروبا

مباراة إنتر وبورتو
مباراة إنتر وبورتو

تعادل فريق إنتر الإيطالي مع ضيفه بورتو البرتغالي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا سلبيًا بدون أهداف.

وفرض إنتر استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي من جانب واحد فقط وهو صاحب الأرض ولكن بدون خطورة حقيقية على المرمى، في ظل تراجع لاعبي بورتو للدفاع لحرمان إنتر من الوصول للمرمى.

وسدد دي ماركو كرة قوية في الدقيقة الأولى من المباراة ولكن دفاع بورتو أبعدها لرمية تماس.

ولعب نيكولو باريلا تمريرة داخل منطقة جزاء بورتو في الدقيقة السابعة لكن لم تجد أي من مهاجمي إنتر ووصلت بين أقدام مدافعي بورتو.

أرسل دي ماركو كرة عرضية داخل منطقة جزاء بورتو في الدقيقة 13 حولها لاوتارو مارتينيز برأسه واعتلت العارضة.

وسدد هاكان تشالهان أوجلو كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء ناحية الزاوية اليسرى العليا من المرمى في الدقيقة 18 وأبعدها الحارس.

واستمرت محاولات لاعبي إنتر لتسجيل هدف التقدم خلال النصف ساعة الأولى من الشوط، وبدأ فريق بورتو في الربع ساعة الأخيرة في التقدم للهجوم ومحاولة تسجيل هدف مباغت.

وسدد بيبي، مهاجم بورتو كرة قوية في الدقيقة 31 تصدى لها مدافع إنتر قبل أن تصل للمرمى.

وتحصل إنتر على ركلة ركنية في الدقيقة 33، نفذها هاكان تشالهان أوجلو عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها الدفاع.

وانفرد ماركو جرويتش، لاعب بورتو، بأندريه أونانا حارس انتر وسدد الكرة على يمينه ولكن الأخير تصدى لها.

وانحصر اللعب خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول في منتصف الملعب مع محاولات من كلا الفريقين لاختراق دفاعات الآخر.

ونفذ دي ماركو ركلة حرة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها باستوني برأسه وتصدى لها حارس بورتو 

وسدد لاعبو إنتر كرة واحدة على المرمى من 5 محاولات، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق بورتو.

واستحوذ إنتر على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لفريق بورتو.

إنتر بورتو مباراة انتر وبورتو دوري ابطال اوروبا دورى الأبطال

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