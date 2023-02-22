الصحة: ارتفاعات طفيفة فى الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأخير من فبراير

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، مساء اليوم الأربعاء، إنه منذ ظهور متحور أوميكرون والأعراض التي تصيب الإنسان بأوميكرون هو الجزء العلوى والأعراض لم تتغير حتى الآن.

وأضاف أن أوميكرون هو المتحور السائد حتى الآن من متحورات كورونا وهذه هى الأعراض الموجودة حتى الآن.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك ارتفاعات طفيفة في الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأخير من فبراير، حيث نرصد بشكل لصيق للغاية أي فيروسات موجودة في المجتمع، وحريصون أن نعرف الناس حقيقة الأوضاع.