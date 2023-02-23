ضم عدد كبير من اللوحات.. جاليرى ضى المهندسين يستضيف 4 فنانين

يقيم جاليرى ضى المهندسين معرضا ل4 فنانين مصريين، يقدمون خلاله عدد كبير من اللوحات الفنية تحتوي على عدد من الموضوعات والرؤى الفنية والجمالية المتنوعة وهم: "سمير عبد الفضيل"موسيقى الحروف “ ، و” زكريا القاضى" نقوش على جدار القلب " ، سعد العبد" ترانيم العشق “،و” جمال مخيمر"بقايا" كل فنان منهم قدم عرضا خاص به يليق بمشواره الفني، وما أنجزه من الرسوم واللوحات التصويرية.

قال الناقد الشكيلي رضا عبد السلام " جميعها تمثل مسارا فنيا لمواضيع وأداءات وصيغ متنوعة رسمت لذاتها خطى واعدة من التسعينيات، ورسخت دعائمها وقوامها التشكيلي المميز طيلة سنوات الألفية الثانية وحتى اللحظة. ذلك العرض المتخم بالأعمال الفنية واعدادها الهائلة استوقفتني كثيرا واستغرقت منى وقت ليس بالقليل للتعرف على خصائصها التشكيلية والجمالية ومضامينها الفكرية و الإنسانية.

وأشار عبد السلام إلى أن " جمال مخيمر وقف على أطلال الواقع المنظور يلملم منه ماتناثر و تهالك وانتهى صلاحيته من البراميل الصدأة و المراكب البخارية والشراعية والأواني الفخارية وغيره.. باستخدامه الواعى لتقنية الألوان الزيتية المخففة بالنفط الرومى. ليحاكى أدق التفاصيل ومكونات الشكل فى نسق تشكيلى بديع، لا يخلو من حسابات ذهنية. وتوازنات متجانسة بين المنظور والمحسوس وإبعاده الميتافيزيقية..

أما عن سعيد العبد فقد تماهي إلى أبعد الحدود مع مخيلته ومشاعره الفضفاضة نحو استدعاء واستنفار ترانيم العشق لجسد المرأة الأنثوى، وبعض منه.. المتوارى خلف كواليس الحياة .. وجوانح النفس الخفية.. وبعثه عبر تدفقات الأضواء البهية.. وتهشيرات الظلال الحاجبة الكاشفة، وعبر على عجل وخجل تكوينات هجينة زاوجت بين التجريد والايماء والرمز المدلل

أما بخصوص لوحات زكريا القاضي "نقوش على جدار القلب" التي شملت عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، مثل مشاهد النخيل، وبلدة القصر بالوادى الجديد، والأبنية العشوائية، والفانتازيات الشعبية.. فقد راق لي كثيرا الصياغة الأخيرة المتعلقة بأحياء فن الثقافة الشعبية من خلال تلك المعالجة الرصينة للون، والتكوينات المفتوحة، والتمثلات التشخيصية لأبطال القصص الشعبى وأدب الأطفال.. لأشخاص واطيار وحيوانات.. تلك التى تعود بذاكرتنا لعروض السيرك والأراجوز و.. عالم الحكاوي الخرافية.

أما عن سمير عبد الفضيل فقدم عزفا بصريا و موسيقيا منفردا.. بعنوان "موسيقى الحروف" أى حروف يقصد؟؟ أن شكل العرض بهذه الصورة المُجّمعة للوحات ذات الصلة بالموضوع، علـى هيئة جدارية عريضة ذات متواليات بصرية، ووقع صوتى ونسق لوني، ومضمون فكرى، وتشكيل محكم.، لتصبح على ماهى عليه، مثل معزوفة لحنية مزجت بين المقام الشرقي وأصداء موسيقى الابتهالات الدينية داخل المعابد المصرية القديمة.