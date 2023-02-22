«القومية لسلامة الغذاء»: لا توجد أى ثغرة تسمح بدخول شحنات مستوردة غير آمنة

قال الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن جميع الشحنات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من خارج مصر والمتداولة في الأسواق بما فيها الدواجن المجمدة آمنة تماماً.

وأضاف الهوبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الشحنات تخضع لمجموعة من الاختبارات، سواء كانت ظاهرية وحسية، وذات لون وشكل ورائحة، وفي نفس الوقت تخضع لمجموعة من التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية من قبل الهيئة، من خلال مجموعة من المعامل المتخصصة في هذا النوع من التحاليل.

وأوضح أنه في حالة رفض أي عينة من العينات التي يتم أخذها للتحليل، وتكون خارج القواعد الفنية الملزمة التي تبذلها الهيئة أو مخالفة للمواصفات القياسية، يتم رفض الشحنة بالكامل.

وأكد أنه لا يوجد أي مجال لتسرب أي عينة غير مطابقة للقواعد الفنية الملزمة الصادرة من الهيئة، أو المواصفات القياسية، لافتاً إلى أن المواصفات الفنية والقواعد الملزمة التي تصدرها الهيئة لا تسمح للمنتجات أو السلع الغذائية تدخل إلى السوق المصرية إذا كانت مستوردة من الخارج، وهي خارج تاريخ الصلاحية.