«تاريخ شعبي لكرة القدم».. «جاليري ضي» يُناقش دور الكرة في مواجهة الاستعمار

عقدت مساء اليوم الأربعاء، ندوة "تاريخ شعبي لكرة القدم" ميكائيل كوريا وترجمه للعربية محمد عبد الفتاح السباعي.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بجاليري ضي لمناقشة كتاب "تاريخ شعبي لكرة القدم" لميكائيل كوريا وترجمه للعربية محمد عبد الفتاح السباعي.

حضر فعاليات الندوة كل من بسام مرتضى منتج افلام و َثائقية، وإدار الندوة الكاتب والشاعر محمد حربي.

من جهته، قال الكاتب محمد حربي: “نحن أمام كتاب بالغ الأهمية كونه يسرد ذاكرة بصرية منذ 1930 للتاريخ الشعبي لكرة القدم، إلى جانب تحليل الظواهر التاريخية والسياسية والاجتماعية، ليقدم كرة القدم كونها وثيقة احتجاج جماعية ضد الاستعمار والطغيان في البرازيل والجزائر وغيرها من البلدان”.

ولفت “حربي” إلى أن الكتاب وقف أمام نموذج فذ في تاريخ الكرة العالمية وهو “مارادونا ” كأفضل لاعب في تاريخ اللعبة، وكيف كان ضحية المافيا في نابولي. وأصبح رمزا وصل لحد القداسة عند الشعب الأرجنتيني لدرجة بناء كنيسة باسمه.

من جهته، قال الكاتب والمترجم محمد عبد الفتاح السباعي، إن عنوان الكتاب يكشف مضمونه، ووافق على ترجمته بمجرد اقتراحه من الكاتبة الصحفية والناشرة دينا قابيل، مُشيرًا إلى أن ما لفت انتباهه أن الاحتلال الاسرائيلي بذل مجهودًا كبيرً لمنع تأهل المنتخب الفلسطيني لكأس العالم 2006.

وتابع:الكتاب يشير إلى دور كرة القدم كوسيلة للسيطرة على العمال في أوروبا.

ولفت “السباعي” إلى أن الأمر تغير فيما بعد الاستعمار حاول أن يوقف مباريات كرة القدم في أفريقيا حتى لا تكون وسيلة للتمرد.