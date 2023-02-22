«الاختبارات للشجعان».. تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

كشف المخرج والفنان أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، تطورات حالته الصحية بعد إصابته منذ أيام بجلطة في الشرايين.

وكتب أحمد ثروت عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الاختبارات للشجعان، لأن الجبناء لا يخوضون المعارك، ويعلم الله أنني أقاوم أيام أقوى مني، وكلي إيمان الحمدلله ألف مرة دعواتكم ليا».

وتعرض الفنان أحمد ثروت منذ 9 أبام لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى، وتبين إصابته بجلطة في الشرايين، ويستدعي تواجده تحت الملاحظة فترة حتى تستقر حالته الصحية.

ونشر المطرب محمد ثروت صورة تجمعه مع نجلة المطرب والمخرج أحمد ثروت من داخل المستشفى وذلك بعد تعرضة لوعكة صحية.

وكتب المطرب محمد ثروت عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حابب اشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وأن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي.

موجهاً رسالة لنجلة كاتباً: إلى ابني حبيبي المحارب… ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي.