الكشف على 1515 حالة فى قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بقنا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن ببندر قنا، اليوم، قافلة طبية كبرى بمنطقة "الحصواية" بمدينة قنا ضمت العديد من التخصصات الطبية، وذلك إطار جهود الحزب لتقديم أفضل الخدمات الطبية لأهالي المحافظة بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف زعيم الأغلبية بمجلس النواب النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام .

وتفقد أعمال القافلة الطبية محمد عبدالسلام أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي علي مستوي الجمهورية والمحاسب هشام قدوس والنائب مصطفى محمود مصطفى الأمينا المساعدين لحزب مستقبل وطن بالمحافظة والنائبة سحر صدقي خليفة أمين المرأة بالمحافظة، والنائب حماد الجبلاوي عضو مجلس النواب وسعودي إبراهيم أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بقنا.

وقال حسن مفتاح أمين حزب مستقبل وطن ببندر قنا، إن من أهم أولويات عمل أمانة الحزب ببندر قنا هو تقديم الخدمة الطبية اللائقة لكافة المواطنين وخاصة المناطق المحرومة وتم وضع خطة جيدة لتنفيذ العديد من القوافل الطبية والشاملة والبيطرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة وجامعة جنوب الوادي، وذلك تماشيا مع توجهات القيادة السياسية التي تضع قطاع الصحة بأكمله على رأس أولوياتها، وبات ذلك واضحا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المواطنين في كافة أرجاء المحروسة.

وأشار مصطفى عماد الأحمر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن ببندر قنا إلى أنه قد تم إعداد دراسة كافية تنظيم القافلة، واختيار أكثر المناطق احتياجا للخدمة الطبية لضمان وصولها إلي مستحقيها وشهدت القافلة اليوم إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 1473 حالة في جميع التخصصات، مؤكدا استمرار حزب مستقبل في تنظيم العديد من الفعاليات الجماهيرية الرامية لتخفيف الأعباء عن كاهل جميع المواطنين.

ومن جانبه أوضح مينا سمير أمين شئون الصحة والسكان بحزب مستقبل بمحافظة قنا، أن القافلة ضمت تخصصات "الأطفال والنساء والتوليد والعظام والرمد والمسالك البولية وأمراض القلب والأورام والجلدية"، وتم توقيع الكشف الطبي على 1473 حالة وصرف العلاج المجاني لجميع الحالات.

وأشار أحمد حميد الجبلاوي المشرف العام على تنفيذ القافلة، أنه لأول مرة شارك في القافلة تخصص "إخصائى تربية خاصة وصحة نفسية للأطفال وتخاطب والتوحد وصعوبات تعلم وفرط الحركة"، قامت بمتابعة نحو 42 حالة تعاني من صعوبات التعلم وفرط الحركة والتوحد والصحة النفسية للأطفال.