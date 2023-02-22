رسالة قبل ربع قرن.. «الفاجومي» يطلب توصية رئيس صندوق التنمية الثقافية

نشر المهندس سمير غريب، رئيس صندوق التنمية الثقافية الأسبق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تفاصيل تلقيه خطابًا من الشاعر أحمد فؤاد نجم الشهير بـ"الفاجومي" يوصيه فيه على ابنة شقيقه بعد عملها فى الصندوق وقت رئاسته له عام 1997.

وقال سمير غريب، في منشوره:" عرفت أحمد فؤاد نجم في بدايات السبعينات من القرن الماضي وأنا طالب في الجامعة.. كنت أذهب إلى البيت الذي يقيم فيه مع الشيخ إمام في حارة "حوش قدم" في الغورية.. نظمت لهما أول وآخر حفل في كلية الإعلام. .. وبعد أكثر من 20 سنة دعوتهما لحفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب في جناح صندوق التنمية الثقافية الذي كنت مديرا له.. كانت هي المرة الأولى والأخيرة أيضا التي دخلا فيها معرض الكتاب.. اليوم وجدت هذه الرسالة بخط يد نجم".

وولد أحمد فؤاد نجم (22 مايو 1929 - 3 ديسمبر 2013) في قرية (كفر أبو نجم) بمدينة (أبو حماد محافظة الشرقية)، أحد أهم شعراء العامية في مصر، واسم بارز في الفن والشعر العربي. لقب بـ «الفاجومي المصري»؛ بسبب سجنه عدة مرات.

وارتبط اسم أحمد فؤاد نجم بالشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام، لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذي بدأ بعد نكسة 1967م.

في عام 2007م اختارته المجموعة العربية في صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة؛ سفيراً للفقراء، وفى عام 2013 فاز بجائزة الأمير كلاوس الهولندية وهي من أرقى الجوائز في العالم ولكن وافته المنية قبل استلامها ببضعة أيام، وحصل على المركز الأول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي، وفي 19 ديسمبر 2013 وبعد وفاته مُنِح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.