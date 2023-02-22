تقارير: تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.80% خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث قادت التكهنات حول حدة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى رفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى. وانخفضت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك في الوقت الذي حققت فيه بعض العملات، خاصة عملات أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية، مكاسب.

كان الوون الكوري الجنوبي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-2.67%)، لينهي تداولات الأسبوع عند أضعف مستوى له في شهرين. وأدى خروج التدفقات الأجنبية نتيجة حالة القلق إزاء دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة إلى تراجع الوون في 10 جلسات تداول من أصل 11 جلسة.

علاوة على ذلك، شهدت كوريا الجنوبية صافي تدفقات خارجة من سوق الأسهم بقيمة 25.71 مليون دولار، وصافي تدفقات خارجة من سوق السندات بقيمة 417 مليون دولار خلال هذا الأسبوع.

كان البات التايلاندي ثاني أسوأ العملات أداءً، إذ انخفض بنسبة (2.34%)، ليتراجع للأسبوع الرابع على التوالي، حيث كان أداء الاقتصاد دون التوقعات. وأظهر الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي انكماش غير متوقع بنسبة 1.5% مقابل التوقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 0.6%.

على صعيد آخر، صرحت جمعية المصدرين في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تنخفض صادرات تايلاند من الأرز بنسبة 2.6% عن العام السابق.

وتعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للأرز بعد الهند. من ناحية أخرى، كان البيزو المكسيكي (+ 1.63%) العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له منذ 2018 حيث رفع البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة لليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس منذ أسبوع بشكل غير متوقع ، لتصل بذلك إلى 11%.

علاوة على ذلك، صرح محافظ البنك المركزي المكسيكي خلال الأسبوع أنه سيتم الإبقاء على السياسة النقدية التشديدية لفترة من الوقت من أجل خفض معدل التضخم، كما يتوقع أن تتراوح ذروة أسعار الفائدة بين 11.25% و11.75%.

كان البيزو التشيلي (+1.04%) ثاني أفضل العملات أداءً، حيث حققت أسعار النحاس، السلعة الأكثر تصديرًا في البلاد، أول مكسب أسبوعي لها في أربعة أسابيع، لتربح 2.29%.