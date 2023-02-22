تقارير دولية: ارتفاع جديد للدولار والذهب عالميًا

حقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي حيث ارتفع بنسبة 0.22%، وفقا لتقارير دولية وسجل الدولار معظم مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الأربعاء على خلفية صدور بيانات مبيعات التجزئة، والتي جاءت أقوى ما كان متوقعًا، مما سلط الضوء على قوة الاقتصاد.

وارتفع اليورو بنسبة 0.16% بعدما أظهرت التوقعات الاقتصادية لمفوضية الاتحاد الأوروبي الخاصة بشتاء عام 2023، عند نشرها يوم الإثنين، أن الاقتصاد الأوروبي قد يتفادى الوقوع في ركود فني.

وتراجع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.21%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكبر من المتوقع خلال شهر يناير.

كان الين الياباني أسوأ عملات العشر دول الكبار أداءً، حيث انخفض مع ارتفاع الدولار، ومع استمرار تقييم المستثمرين للآثار المترتبة على ترشيح كازو أويدا لتولي منصب محافظ البنك المركزي الياباني.

وتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع الدولار على مدار الأسبوع، حيث انخفضت بمقدار 1.24%، لتستقر عند 1842.36 دولارًا للأونصة، مسجلًة بذلك أدنى مستوى لها في سبع جلسات مع ارتفاع مؤشر الدولار.

حقق مؤشر الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.22% وفقا لتقارير دولية وسجل الدولار معظم مكاسبه خلال جلسة تداول يوم الأربعاء على خلفية صدور بيانات مبيعات التجزئة، والتي جاءت أقوى مما كان متوقعًا، ما سلط الضوء على قوة الاقتصاد.

وارتفع اليورو بنسبة 0.16% بعدما أظهرت التوقعات الاقتصادية لمفوضية الاتحاد الأوروبي الخاصة بشتاء عام 2023، عند نشرها يوم الإثنين، أن الاقتصاد الأوروبي قد يتفادى الوقوع في ركود فني. وتراجع الجنيه الإسترليني بمقدار 0.21%، لينهي بذلك تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك تباطؤ معدل التضخم في المملكة المتحدة بشكل أكبر من المتوقع خلال شهر يناير.