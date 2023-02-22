الأحد.. «الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين بمسابقة الفنون التشكيلية فى مجال مكافحة الفساد

يعلن الدكتورهشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتورة سهير عثمان، مقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، يوم الأحد المقبل، أسماء الفائزين فى مسابقة الفنون التشكيلية تحت سن 35 عاما فى مجالات التصوير، وتصميم البوسترات فى مجال "مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره"، والتي نظمتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة سهير عثمان.

ويفتتح المجلس معرض مسابقة الفنون التشكيلية لطلبة الفنون والشباب الموهوبين تحت سن 35 عامًا في مجالات التصوير وتصميم البوسترات، في مجال "مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره" في تمام الساعة الخامسة مساء الأحد المقبل ببهو المجلس الأعلى للثقافة.

وتتسمر فعاليات المسابقة حتى الخميس الموافق 2 مارس، ويتضمن المعرض عرضًا للأعمال المقدمة والفائزة في المسابقة، والإعلان عن أسماء الفائزين.

وأعلن المجلس الأعلى للثقافة، في وقت سابق، عن موعد إقامة المسابقة التي اقترحتها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، في إطار جهود وزارة الثقافة في مجال دعم ورعاية شباب الموهوبين وضمن عدد من الفعاليات والمسابقات التي تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر الفساد وبأهمية مكافحة الفساد.

وخصص المجلس 3 جوائز للمسابقة، الجائزة الأولى وقيمتها 10000جنيه، والجائزة الثانية وقيمتها 8000 جنيه، والجائزة الثالثة وقيمتها 5000 جنيه.