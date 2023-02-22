«التنسيقية» تناقش كتاب «مفاهيم سياسية»: رفع الوعى واجب وطنى وأساسى للتنمية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، عن كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية- محاولة فهم»، الذى أطلقته التنسيقية إيمانًا منها بأن المعرفة والوعى وتبادل وجهات النظر أسس يمكن الانطلاق منها نحو التنمية السياسية، وفى إطار الدور التوعوى والثقافى الذى تقوم به.

أدار الحوار آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الدكتور محمد اللافى علام، عضو التنسيقية ومُعد الكتاب، والنائبة أميرة العادلى، عضوة مجلس النواب عن التنسيقية والمشرفة على الكتاب، والنائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومن فريق العمل المساهم فى الكتاب، والدكتور صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مقدم الكتاب، وعدد من المفكرين والكتاب البارزين.

محمد الباز: جماعات الإرهاب استخدمت الكتيبات الرخيصة فى تجنيد الشباب

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة «الدستور»: «نحن أمام عمل نحتاجه بالفعل وجاء فى توقيت مهم لسرد ما يحدث فى مصر، وهو محاولة مهمة جدًا للاقتراب من المفاهيم تفتح الباب أمام الكتابة والمناقشة والاختلاف، لأن الحياة تبدأ وتنتهى عند المفاهيم».

وأضاف أن المفاهيم ليست «بقرة مقدسة»: «لأن المفهوم من الممكن أن يتطور ويتبدل ويختلف نتاج التفاعل المجتمعى، ويمكن أن نستقر على تعريف مفهوم معين بشىء، لكن تجد ظروفًا معينة تجعلنا نضيف إليه أو نحذف منه».

وتابع: «لا يوجد مفهوم سلبى ومفهوم إيجابى، لأن المفهوم يصف شيئًا سلبيًا أو إيجابيًا، لكن توصيف المفهوم نفسه بأنه إيجابى أو سلبى أمر غير دقيق».

وأوضح «الباز» أن أهمية الكتاب تنبع من كونه محاولة للتأكيد على السردية المصرية الوطنية، لأنه فى خلال العقود الماضية كان هناك خطأ جسيم ارتكبته النخبة السياسية والفكرية والشباب والباحثون بترك مساحة لانتشار سرديات غير دقيقة تسجل ما يحدث فى مصر.

وأشار إلى أنه من بين الأسباب الرئيسية لنجاح الجماعات الإرهابية فى تجنيد وضم الشباب فى سبعينيات القرن الماضى، هو أن هذه الجماعات روجت لسردية خاصة بها تقوم على المظلومية.

وأضاف رئيس مجلسى إدارة وتحرير «الدستور»: «فى غياب السرديات المغايرة انتشرت الجماعات الإرهابية، ووصلت لشريحة عريضة من الجمهور عبر مطبوعات رخيصة الثمن مثل كتابات الإخوانية زينب الغزالى وغيرها من الكتاب والكاتبات الذين روجوا لمظلومية الجماعة الإرهابية».

وتابع: «ارتكب الباحثون فى مجال الجماعات الإسلامية خطيئة كبرى فى حق الوطن لأنهم تعاملوا مع أفراد الجماعات الإرهابية، وأضفوا عليهم هالات من المعرفة والعلم والقداسة، رغم أنهم أشخاص هزيلون جدًا تناقلوا أفكارهم بينهم».

واستطرد: «بناء السردية الوطنية المصرية يعتمد فى جزء كبير على توضيح وتحديد المفاهيم، وما يمتاز به هذا الكتاب (مفاهيم سياسية) أنه لم يستسلم إلى البحوث والدراسات الأكاديمية، ولكن دمج بين البحوث الأكاديمية والتجربة الميدانية والعملية، وهو ما أضفى جزءًا كبيرًا من الحيوية عليه».

وشدد «الباز» على أنه ليست هناك مشكلة فى مناقشة جميع المصطلحات التى يرددها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى «السوشيال ميديا» وحديثهم عن الحياة السياسية، لأنه من المستحيل أن تعرض على الشباب مداخل لا تستثيرهم.

وأوضح أن هذا المشروع إذا كان له جزء آخر، لا بد أن يعمل على إزالة اللبس عن مفاهيم راسخة وتجلياتها الواضحة على الشباب، وأنه من الممكن أن يجرى إنتاج جزء جديد من الكتاب ضمن سلسلة. وأشار إلى أهمية وصول الكتاب لجميع فئات المجتمع خاصة الشباب، وهذا الهدف لن يتحقق من خلال الاكتفاء بإصدار طبعة فاخرة من الكتاب ومناقشته عبر مائدة مستديرة.

وتابع: «مثل هذا الكتاب لا بد أن يكون متوافرًا بطبعة عادية وأن يكون متاحًا فى كل مراكز الشباب والمكتبات المدرسية، إذا كنا نهتم بوصول هذا المحتوى إلى النشء وحتى لا تكون هناك دوائر ضيقة لا تستطيع مواجهة أصحاب السرديات الأخرى».

صفى الدين خربوش: نؤهل النشئ للمستقبل لأنهم سيتسلمون راية القيادة

قال النائب الدكتور صفى الدين خربوش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه سعيد بهذا الكتاب كونه فكرة شبابية متميزة، مضيفًا أنه مجرد مقدمة لإصدارات سياسية أخرى ستعدها «التنسيقية».

وأضاف أن الغرض الأساسى من الكتاب أن يكون لدى النشء والشباب الكثير من المعرفة حول المفاهيم السياسية، لأن النشء والشباب هم من سيتحملون المسئولية فى المستقبل، ولذلك يجب العمل على تثقيفهم سياسيًا.

وأشار إلى أن الكتاب محاولة وخطوة جيدة فى التنشئة السياسية التى تعتمد على نقل القيم الإيجابية من الجيل الحالى إلى الأجيال المقبلة، معربًا عن رغبته فى أن يستتبع هذا الكتاب خطوات أخرى للإسهام فى وجود جيل لديه بينة سياسية.

محمد اللافى علام: محاولة لتأصيل المفاهيم لتوظيفها بشكل صحيح

أوضح الدكتور محمد اللافى علام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومعد كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم»، أن فكرة الكتاب الرئيسية هى تأصيل المفاهيم وتعريف بعض المصطلحات المستجدة سياسيًا. وقال: «أرى أن التعريف الدقيق والواضح للمفاهيم يؤدى إلى التقدم، وأن وجود مفاهيم عشوائية لا تحظى بتعريف دقيق يقاس عليه تتسبب فى التراجع، لأن المفاهيم الدقيقة تؤثر فى كيفية استخدامها وتوظيفها بشكل صحيح ودون تعريف». وأضاف: «هناك بعض المفاهيم التى يجب تعريفها بشكل محدد، مثل مصطلح الدولة وحدودها، هل هى جغرافية أم سياسية؟، خصوصًا بعدما حاول بعض الجماعات الترويج لفكرة عدم الاعتراف بالحدود الجغرافية، كما أن مفهومًا مثل حقوق الإنسان أصبح يستخدم لخدمة أغراض معينة، ويحتاج ضبطه ليعود للاستخدام الصحيح، وهذا ما ينطبق أيضًا على مفاهيم أخرى مثل الإرهاب وصفقة القرن وغيرهما. وتابع: «حاولنا فى الكتاب توضيح بعض المفاهيم السلبية مثل الرشوة والفساد، وكذلك بعض المفاهيم الإيجابية التى أصبح البعض يربطها بنظرة سلبية مثل التنوير والتسويق السياسى والتنشئة السياسية وهكذا».

أميرة العادلى: تجربة احتاجت 6 أشهر لكى تخرج إلى النور وجمعت بين الأكاديمى والعملى

أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمشرف على كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم»، أن فكرة الكتاب بدأت من طرح الدكتور محمد اللافى علام، عضو التنسيقية ومعد الكتاب، عدة أفكار حول المفاهيم السياسية، الأمر الذى حفز الجميع على خوض التجربة، والعمل للخروج بما يعبر عن رؤية الشباب لتلك المفاهيم. وأضافت: «التجربة احتاجت أكثر من ٦ أشهر من العمل كى تخرج إلى النور، وحاولنا خلالها الجمع بين الأكاديمى والسياسى العملى». وتابعت: «المشروع يعبر عن التنسيقية نفسها، وما يوجد بها من تنوع فكرى وأيديولوجى، لذا فالكتاب يبين وجهات النظر المختلفة حول جميع المصطلحات السياسية، التى هى محل نظر وتدور حولها رؤى مختلفة باختلاف التيارات السياسية».

محمد فايز فرحات: جهد جيد لتوصيف المصطلحات والقضايا السياسية

أشار الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الكتاب مهم من حيث مضمونه وتوقيت صدوره، خصوصًا فى ظل التحولات الكثيرة التى طرأت على مصر، سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا، ما يزيد الحاجة لتوضيح المفاهيم وإعادة الأمور لنصابها الطبيعى.

وأضاف: «خلال الفترة الماضية، كانت هناك محاولات كثيرة لتسييس العديد من المفاهيم، مثل الديمقراطية، التى يختلف معناها من دولة لأخرى، لأن المفاهيم السياسية قد تحمل أكثر من رؤية، ومفهوم الديمقراطية مثلًا يختلف فى الصين عن الولايات المتحدة والغرب، لأن المفاهيم عبارة عن عملية تراكم لسياسات وحضارات وثقافات الدول المختلفة، ومن هنا تأتى أهمية الكتاب الذى يحاول تأصيل تلك المفاهيم لضبط الأمور».

فاطمة السيد أحمد: مهم فى توقيته ومضمونه بعد سنوات التحولات

أكدت الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية محاولة فهم» محاولة جيدة لتوصيف المصطلحات السياسية فى ظل الجهد الكبير المبذول به، لافتة إلى أن بعض المصطلحات والقضايا السياسية الواردة بالكتاب كانت بحاجة إلى توصيف اجتماعى لها، وفق مبدأ التكامل بين العلوم.

وقالت: «هناك بعض المصطلحات الواردة فى الكتاب لم يتم تناولها بشكل كامل، من حيث البناء الاجتماعى، لكن وفقًا للتعريف السياسى»، مؤكدة ضرورة رصد البعد الاجتماعى فى التعامل مع بعض المفاهيم الثقافية والسياسية، لأن بعض المصطلحات قد تكون لها أبعاد طبقية أو تخص ثقافة مجتمع ما أو تنتج عن تفاعلات بين أفراده، أو حتى يتغير استخدامها عبر الزمن.

وأضافت: «بعض الجمل التى كانت تستخدم فى الماضى لا يمكن استخدامها حاليًا بنفس المهنة، فمثلًا كان الرئيس جمال عبدالناصر يقول إن الشعب يجب أن يحكم نفسه بنفسه، وهذه الجملة كانت تعنى التحرر حتى يحكم الشعب أبناؤه، وهذا الأمر أصبح موجودًا فى الوقت الحالى، وإذا استخدمت الجملة حاليًا فإنها ستحمل معانى أخرى».

رشاد أحمد عبداللطيف: يواجه محاولات هدم المجتمع

أكد الدكتور رشاد أحمد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب سابقًا، أن كتاب التنسيقية الذى يؤصل للمفاهيم السياسية وكيفية استخدامها مهم فى موضوعه، ليس للشباب والنشء فقط وإنما أيضا لكبار السن، لأن كثيرين يرددون مصطلحات لا يعرفون مفهومها الصحيح.

وأضاف، خلال جلسة نقاشية حول الكتاب: «يجب أن يشكر شباب التنسيقية على انتقاء الألفاظ والتعبيرات الموجودة فى الكتاب، الذى يخدم جميع الأعمار ويزيد الوعى ويتصدى لمحاولات هدم المجتمع».

وأعرب عن رغبته فى أن يكون الكتاب بداية مشروع تثقيفى كبير، وأن يكون نواة لسلسلة من الكتب حول عدد من الموضوعات المهمة، مثل الحوار الوطنى وكيفية إدارته وقضاياه الخلافية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسرة، الأمر الذى يحتاج بالضرورة لتثقيف المجتمع.

شيماء عبدالإله: عرض مبسط يصلح لجميع الأعمار

شددت شيماء عبدالإله، أمين سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، على أن الكتاب يعد استكمالًا لما بدأته التنسيقية من مشروعات موجهة لتثقيف الشباب والنشء، لافتة إلى أهمية عمل الكتاب على عرض وتعريف المفاهيم السياسية بشكل بسيط يصلح لجميع الأعمار. وأضافت: «فى الجامعات ووسائل الإعلام عندما تتناول المصطلحات السياسية إنما تتناولها من وجهة علمية أو أكاديمية، لذا حاولنا فى هذا الكتاب نقل التجربة العملية الميدانية فى التعامل مع المصطلحات السياسية، وذلك عبر لغة شبابية تجذب الفئة العمرية، التى تستقى معلوماتها من مواقع التواصل الاجتماعى، حتى يحصلوا على معلومات واضحة حول المفاهيم السياسية». وأوضحت أن الكتاب مجرد بداية لسلسلة من الكتب، تأتى فى إطار ما تقدمه التنسيقية من تدريب وتأهيل لأعضائها، لافتة إلى أن التنسيقية ستحاول مناقشة الكتاب داخل الجامعات ومراكز الشباب للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

أحمد مقلد: يضبط المصطلحات المغلوطة بأسلوب شبابى

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كتاب «مفاهيم سياسية: رؤية شبابية.. محاولة فهم»، هو نتاج تجربة التنسيقية كحالة شبابية أرادت أن تعمل فى السياسة بشكل أفضل، موضحًا أن الكتاب يعمل على ضبط بعض المصطلحات المغلوطة التى ظهرت فى مصر خلال السنوات الماضية، والتى أدت بدورها إلى ممارسات مغلوطة.

وأضاف: «التنسيقية عندما بدأت التحرك فى عالم السياسة استطاعت العمل بمفهوم جديد، يقوم على جمع جميع التوجهات السياسية للخروج برسالة واحدة هى أننا قادرون على إدارة الاختلافات وأوضح أن الكتاب استهدف بالأساس الوصول إلى الشباب، لذا تم دمج الجوانب الأكاديمية بأخرى قائمة على الخبرات العملية الميدانية.

محمد عبدالعزيز: مقدمة لمشروع متكامل لتثقيف الشباب والنشء

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عنوان الكتاب له دلالات كثيرة وإيجابية، خاصة أنه يعبر عن شباب التنسيقية وكونهم لا يملكون حقائق مطلقة حول تلك المصطلحات السياسية، وإنما يجتهدون للوصول إلى الشباب والنشء.

وأضاف: «فريق عمل الكتاب حاول خلال صياغته استخدام المصطلحات السياسية الشبابية الجديدة التى ظهرت مؤخرًا، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، كما حاول الابتعاد عن الصياغة العلمية والبحثية البحتة، لأنها تخالف ما اعتاد عليه الشباب حاليًا فى عصر السوشيال ميديا، ورغم ذلك، فإن فريق عمل الكتاب حاول قدر المستطاع الالتزام بقواعد البحث العلمى لكنه استخدم فيها لغة شبابية بسيطة».

وأشار إلى أن الكتاب يعد مقدمة لمشروع متكامل تتبناه التنسيقية لتثقيف الشباب والنشء، والإسهام فى تعريفهم بكل المفاهيم السياسية مع مناقشة مختلف الأفكار حولها.