«المتحدة» تستعيد مجد الدراما التاريخية بـ«رسالة الإمام» و«سره الباتع» و«سوق الكانتو»

تطرح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عدة أعمال تاريخية، ضمن ١٦ عملًا فنيًا تعرضها على شاشاتها خلال الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، وهى الأعمال التى حرصت الشركة على أن تخرج فى أفضل صورة من ناحية المعالجة العصرية أو التدقيق التاريخى للأحداث.

أول هذه الأعمال هو مسلسل «رسالة الإمام»، الذى يقدم خلاله النجم الكبير خالد النبوى تجربة مختلفة، إذ يجسد العمل سيرة الإمام الشافعى، أحد الأئمة الأربعة الذين وضعوا مذاهب الفقه الإسلامى.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عامًا بين نهاية القرن الثانى وبداية القرن الثالث الهجرى، إذ تشهد مصر فى هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتتًا مذهبيًا، وضغوطًا اقتصادية ثقيلة، فى وسط كل هذه الأمور يزور الإمام محمد بن إدريس الشافعى مصر، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه فى تخطى البلاد هذه العقبات، وفى الوقت ذاته، يعيد مراجعة حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على الرأى رغم ظهور ما يثبت خطأه، ليس أمرًا محمودًا.

وشهدت فترة إقامة الإمام الشافعى فى مصر نزاعات شديدة على الحكم، وكان «السرى بن الحكم» و«عبدالعزيز الجروى» بطلى هذه النزاعات، حيث رأى كلاهما نفسه أحق بولاية مصر، وكلاهما حشد الجيوش ودبر المؤامرات للوصول لأغراضه، واستخدم فى ذلك الكروت المتاحة أمامه، من الأقباط المصريين، للأندلسيين الهاربين من بلادهم إلى الإسكندرية، وكذلك الصوفية.

يشارك فى بطولة المسلسل، الفنانون أشرف عبدالغفور ومحمد الشرنوبى وأروى جودة وسلمى أبوضيف ونضال الشافعى وفرح بسيسو وخالد أنور، والمسلسل تأليف مريم نعوم وإخراج الليث حجو.

كما تطرح الشركة أيضًا مسلسل «سره الباتع» الذى يحكى عن فترة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ويقدم رؤية درامية نصفها تاريخى ونصفها عصرى، إذ تدور أحداثها بين زمنين، الأول حالى يبحث خلاله البطل عن سر ولغز، والثانى تاريخى يصور فترة الحملة الفرنسية، مقدمًا مقاربة بين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

ويقدم المسلسل صورة مختلفة للمجتمع المصرى خاصة فى الريف خلال فترة الحملة الفرنسية، وتشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد فهمى وحسين فهمى وأحمد السعدنى وريم مصطفى وحنان مطاوع وعمرو عبدالجليل وأحمد عبدالعزيز وبيومى فؤاد.

وتقدم «المتحدة» أيضًا «سوق الكانتو» للفنان أمير كرارة الذى يجمع بين الطابع الاجتماعى والتاريخى والوطنى، حيث يتناول الشق الوطنى أجواء مكافحة الاحتلال الإنجليزى، والشق التاريخى يتناول فترة ما قبل جلاء الاحتلال عن مصر.

ويقدم العمل قصة عن شخصية طاهر الحسينى، وهو شاب مصرى يناضل ضد الإنجليز ثم يهرب ويختبئ ويعمل فى سوق الكانتو، ويعيش رحلة صعود ويتحول فيها إلى أحد كبار التجار فى السوق.

المسلسل بطولة مى عزالدين وفتحى عبدالوهاب وكمال أبورية وسلوى عثمان وعبدالعزيز مخيون.