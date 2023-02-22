الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الأهلى يطمئن كولر على ملف التدعيمات

كولر
كولر

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى، جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، فى حضور لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، لحسم ملف تدعيمات الفريق فى موسم الانتقالات الصيفى المقبل فى وقت مبكر، حتى لا تتكرر مشكلة غياب المهاجم كما حدث فى موسم الانتقالات المنقضى.

وقال مصدر بالإدارة الحمراء إن «الخطيب» حرص على طمأنة المدير الفنى بشأن الصفقة الجديدة التى سيبرمها النادى، والمهاجم القوى الذى سيجرى التعاقد معه، خاصة بعدما تساءل «كولر» عن آخر استعدادات النادى لتلبية احتياجات الفريق من العناصر الجديدة فى بعض المراكز التى حددها، وأبدى غضبه من غياب المهاجم الذى يحتاج إليه حاليًا، للاستفادة من الفرص الضائعة المتكررة فى المباريات، وعدم قدرته على إجراء التغييرات التى يحتاج إليها فى الخط الأمامى للفريق.

وأوضح المصدر أن «الخطيب» كلف لجنتى التخطيط والتعاقدات بالبحث عن مهاجم قوى، ورصد له مبلغًا ماليًا كبيرًا، من أجل تلبية احتياجات المدير الفنى.

وفى الإطار نفسه، قال مصدر بالأهلى إن مسئولى القلعة الحمراء كلفوا لجنة فنية بمراقبة كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة حاليًا بمصر، من أجل البحث عن مواهب إفريقية للتعاقد معها فى الفترة المقبلة، لدعم الفريق خاصة فى المراكز الهجومية.

وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية تضم مجموعة من نجوم الأهلى السابقين، من أمثال فتحى مبروك وماهر همام وعبدالمنعم شطة، إلى جانب خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، ونائبه وليد سليمان، وتبحث حاليًا عن لاعبين بنفس مواصفات المالى أليو ديانج، لاعب الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى يرغب حاليًا فى ضم لاعبين صغار السن، للنزول بمعدل الأعمار من جهة، والاستفادة منهم مستقبلًا عبر بيعهم للدوريات الأوروبية من جهة أخرى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يهنئ ملك السعودية وولى العهد بذكرى يوم التأسيس

كلية البحوث البيئية بعين شمس تتابع تنفيذ توصيات COP 27

«عام على الصراع»| محللون يتوقعون سيناريوهات للأزمة الروسية الأوكرانية: تسوية سياسية.. حرب استنزاف.. اللجوء للسلاح النووي

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان» لـ 19 مارس

رئيس جهاز السادات يتفقد محطات صرف والمياه بالمدينة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل