رئيس الأهلى يطمئن كولر على ملف التدعيمات

عقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الأهلى، جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادى، فى حضور لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، لحسم ملف تدعيمات الفريق فى موسم الانتقالات الصيفى المقبل فى وقت مبكر، حتى لا تتكرر مشكلة غياب المهاجم كما حدث فى موسم الانتقالات المنقضى.

وقال مصدر بالإدارة الحمراء إن «الخطيب» حرص على طمأنة المدير الفنى بشأن الصفقة الجديدة التى سيبرمها النادى، والمهاجم القوى الذى سيجرى التعاقد معه، خاصة بعدما تساءل «كولر» عن آخر استعدادات النادى لتلبية احتياجات الفريق من العناصر الجديدة فى بعض المراكز التى حددها، وأبدى غضبه من غياب المهاجم الذى يحتاج إليه حاليًا، للاستفادة من الفرص الضائعة المتكررة فى المباريات، وعدم قدرته على إجراء التغييرات التى يحتاج إليها فى الخط الأمامى للفريق.

وأوضح المصدر أن «الخطيب» كلف لجنتى التخطيط والتعاقدات بالبحث عن مهاجم قوى، ورصد له مبلغًا ماليًا كبيرًا، من أجل تلبية احتياجات المدير الفنى.

وفى الإطار نفسه، قال مصدر بالأهلى إن مسئولى القلعة الحمراء كلفوا لجنة فنية بمراقبة كأس الأمم الإفريقية للشباب المقامة حاليًا بمصر، من أجل البحث عن مواهب إفريقية للتعاقد معها فى الفترة المقبلة، لدعم الفريق خاصة فى المراكز الهجومية.

وأوضح المصدر أن اللجنة الفنية تضم مجموعة من نجوم الأهلى السابقين، من أمثال فتحى مبروك وماهر همام وعبدالمنعم شطة، إلى جانب خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين، ونائبه وليد سليمان، وتبحث حاليًا عن لاعبين بنفس مواصفات المالى أليو ديانج، لاعب الفريق.

وأشار المصدر إلى أن الأهلى يرغب حاليًا فى ضم لاعبين صغار السن، للنزول بمعدل الأعمار من جهة، والاستفادة منهم مستقبلًا عبر بيعهم للدوريات الأوروبية من جهة أخرى.