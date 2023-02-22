الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مدبولى: 350 خبيرًا محليًا ودوليًا لوضع تصور لشكل الاقتصاد المصرى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه كلف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، لعمل تصور متكامل لسيناريوهات مختلفة لشكل الاقتصاد المصري خلال 3 إلى 5 سنوات مقبلة.

وشدد مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة وضع سيناريوهات واضحة للاقتصاد المصري وطريقة التحرك فيه مع الاستعانة بكل الخبراء المعنيين من خارج الإطار الحكومي.

وأشار إلى أنه سيشارك في وضع هذه الاستراتيجية أكثر من 350 خبيرًا محليًا ودوليًا لمساعدة الحكومة في وضع سيناريوهات، بحيث يكون هناك تصور واضح كحكومة عن كيفية شكل الاقتصاد المصري وكيفية تحرك مصر حال استمرار هذه الأزمة العالمية خلال الثلاثة أعوام المقبلة.

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